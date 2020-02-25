Sakarya'da terör örgütü propagandası yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da terör örgütü propagandası yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'da terör örgütü propagandası yapan zanlı tutuklandı

35 dakika önce

Sakarya'da, terör örgütü PKK/KCK lehine sosyal medyadan paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Sakarya'da terör örgütü propagandası yapan zanlı tutuklandı, System.String[]

Sakarya'da, terör örgütü PKK/KCK lehine sosyal medyadan paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bir kişinin terör örgütü lehine sosyal medyadan paylaşım yaptığını tespit eden ekipler, belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakarya, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:46 Kaynak: AA
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