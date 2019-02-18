Sakarya'da Terör Propagandasına Tutuklama
41 dakika önce
Sakarya'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Sakarya
'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı
, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan
'ın 15 Şubat 1999'da yakalanarak Türkiye
'ye getirilmesinin yıl dönümü nedeniyle kentte gerçekleştirilecek eylem ve etkinlikleri önlemek amacıyla çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli, Başsavcılığın kararı doğrultusunda Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 4 şüpheli, "PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.
Gözaltındaki 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:45 Kaynak: AA
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