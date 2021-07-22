Sakarya'da ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Öte yandan Tanrıkulu'nun CHP Hendek İlçe Gençlik Kolları Başkanı olduğu öğrenildi.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Tanrıkulu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan Tanrıkulu, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Anıl Tanrıkulu'nun (25) kullandığı 54 AED 520 plakalı motosiklet Çakallık mevkisinde Y.G. yönetimindeki 34 HR 0980 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

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