Sabah saat 07.00 sıralarında Sakarya- Bilecik D-650 kara yolunun Aşağı Kirazca Mahallesi mevkisinde, Adapazarı istikametine giden Tevfik Türkcan idaresindeki otomobil, aynı yöne giden A.D. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
Dorsenin altına giren aracın sürücüsü sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tevfik Türkcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Türkcan'ın cenazesi kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Sakarya'da TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü oracıkta hayatını kaybetti - Son Dakika