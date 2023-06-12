Sakarya'da TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü oracıkta hayatını kaybetti

Sabah saat 07.00 sıralarında Sakarya- Bilecik D-650 kara yolunun Aşağı Kirazca Mahallesi mevkisinde, Adapazarı istikametine giden Tevfik Türkcan idaresindeki otomobil, aynı yöne giden A.D. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Dorsenin altına giren aracın sürücüsü sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tevfik Türkcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ALINACAK

Türkcan'ın cenazesi kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.