Sakarya'da TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü oracıkta hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sakarya'da TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü oracıkta hayatını kaybetti

Sakarya'da TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü oracıkta hayatını kaybetti

12.06.2023 16:17

Sakarya-Bilecik D-650 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Tevfik Türkcan idaresindeki otomobil, aynı yöne giden bir TIR'a arkadan girdi. Kazada otomobil sürücüsü aracına sıkışarak feci şekilde can verdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Sabah saat 07.00 sıralarında Sakarya- Bilecik D-650 kara yolunun Aşağı Kirazca Mahallesi mevkisinde, Adapazarı istikametine giden Tevfik Türkcan idaresindeki otomobil, aynı yöne giden A.D. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Dorsenin altına giren aracın sürücüsü sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tevfik Türkcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Tevfik, öldü

SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ALINACAK

Türkcan'ın cenazesi kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Tevfik, öldü

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Tevfik, öldü
Kaynak: DHA
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Adapazarı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü oracıkta hayatını kaybetti - Son Dakika


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