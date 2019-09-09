Son Dakika Haberleri: Sakarya'da tır devrildi: 1 yaralı
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Sakarya'da tır devrildi: 1 yaralı

51 dakika önce

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Sakarya'da tır devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nedret M. yönetimindeki 34 GL 1614 plakalı demir yüklü tır, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu D-650 kara yolu Bilecik istikameti terminal kavşağında devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Devrilen tırın içinden çıkarılan sürücüye sağlık personeli olay yerinde müdahale etti.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, tırın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bilecik, Arifiye, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:50 Kaynak: AA
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