Sakarya'da tır dorsesinin altında kalan kişi öldü - Son Dakika
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Sakarya'da tır dorsesinin altında kalan kişi öldü

22.04.2022 15:10
Sakarya'da tır dorsesinin altında kalan kişi öldü

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde tır dorsesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde tır dorsesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Adliye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde araç park sahası şoförü G.E. idaresindeki tırın dorsesinde arıza meydana geldi.

Arızayı gidermek isteyen montaj elemanı Fatih Rahmet (34), dorsenin altında ayarlamaya çalıştığı takozun düşmesi sonucu sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Rahmet'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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Dorse altında sıkışan montaj elamanı olay yerinde hayatını kaybetti Dorse altında sıkışan montaj elamanı olay yerinde hayatını kaybetti

Tragger, Arifiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da tır dorsesinin altında kalan kişi öldü - Son Dakika


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