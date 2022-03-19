Sakarya'da TIR, öndeki TIR'a çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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Sakarya'da TIR, öndeki TIR'a çarptı: 1 ölü

19.03.2022 12:45
Sakarya'da TIR, öndeki TIR'a çarptı: 1 ölü

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, aynı yönde seyreden TIR'a arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü Ahmet Eröz (52) yaşamını yitirdi.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, aynı yönde seyreden TIR'a arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü Ahmet Eröz (52) yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, TEM Otoyolu Sapanca Uzunkum mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Ahmet Eröz idaresindeki 06 CS 607 plakalı TIR, önünde ilerlemekte olan Ferhat Döner (31) idaresindeki 53 K 5838 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Ferhat Döner'in kontrolünü kaybettiği TIR yoldan çıktı. Ahmet Eröz hasar gören aracın içerisinde sıkıştı. TIR'ların dorselerinde bulunan ürünler yola saçıldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, Ahmet Eröz'ü araçtan çıkardı. Ağır yaralanan Eröz, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eröz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Sakarya'da TIR, öndeki TIR'a çarptı: 1 ölü
Sakarya'da TIR, öndeki TIR'a çarptı: 1 ölü
Sakarya'da TIR, öndeki TIR'a çarptı: 1 ölü
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TEM Otoyolu, İstanbul, Sapanca, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Sakarya'da TIR, öndeki TIR'a çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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