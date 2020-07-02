Sakarya'da tır ve dorsesini çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir dinlenme tesisinde tır ve dorsenin çalınmasına ilişkin bir şüpheli gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Alancuma Mahallesi'nde bir dinlenme tesisinde park halindeki bir tır ve dorsenin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Erenler Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir marketler zincirine ait yaklaşık 530 bin lira değerinde malzemenin bulunduğu tır ve dorsenin park halinde ve kilitliyken çalındığını tespit etti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve dorsenin başka bir çekiciyle Kocaeli'ye hareket ettiğini belirleyen ekipler, operasyon sonucu dorseyi Gebze ilçesi Barış Mahallesi'nde ele geçirdi.

Öte yandan dorseden ayrılan çekici ise Hendek ilçesi Lütfiyeköşk Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu.

Malzemeler lojistik şirketine, çalınan tır ve dorse araç sahibine teslim edilirken, dorsenin Kocaeli'ye taşınması için kullanılan çekiciye ise el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli Ö.Ç'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.