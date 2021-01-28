Sakarya'da tıra çarpan otomobildekiler kaçtı - Son Dakika

Sakarya'da tıra çarpan otomobildekiler kaçtı

28.01.2021 22:15
Sakarya'da tıra çarpan otomobildekiler kaçtı, System.String[]

Sakarya'da aynı yönde seyreden tıra çarparak devrilen otomobili bırakarak kaçan sürücü ile yanındaki yolcuların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sakarya'da aynı yönde seyreden tıra çarparak devrilen otomobili bırakarak kaçan sürücü ile yanındaki yolcuların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 41 AAR 901 plakalı otomobil, D100 kara yolu Beşköprü mevkisi İstanbul istikametinde aynı yönde seyreden Çetin M. kontrolünde 41 NT 754 plakalı tıra çarparak devrildi.

Devrilmenin etkisiyle yaklaşık 200 metre sürüklenen otomobildeki sürücü ve yolcular, tır sürücüsü ile tartıştı, ardından da olay yerini terk etti.

Tır sürücüsü Çetin M, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halindeyken arkadan bir aracın hızla geldiğini gördüğünü ve yavaşladığını söyledi. Otomobilin kendisine vurduktan sonra devrildiğini anlatan Çetin M, kaza sonrası kontrol amacıyla devrilen aracın yanına koştuğunu belirtti. Sürücü ve yanındakilerin kendisine küfrettiğini öne süren Çetin M, aracına geri dönerek durumu polise bildirdiğini kaydetti.

Polis, kaçan sürücü ve yanındakilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul, Otomobil, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da tıra çarpan otomobildekiler kaçtı - Son Dakika


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