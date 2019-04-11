Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Tırın Çarptığı Kadın Öldü

Sakarya'da Tırın Çarptığı Kadın Öldü

52 dakika önce

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Sakarya'da Tırın Çarptığı Kadın Öldü, System.String[]
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, D-650 kara yolundan Bilecik yönüne giden Kemalettin K. idaresindeki 78 YD 937 plakalı tır, Kültür Merkezi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Altun Kırca'ya (48) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kırca'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kırca'nın cenazesi, Pamukova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü Kemalettin K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:46 Kaynak: AA
Kırca, Pamukova, Sakarya, Güncel
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