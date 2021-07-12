Son dakika haberleri! Tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
D-650 kara yolu Bilecik istikametinde seyreden O.N.G yönetimindeki 16 PUT 36 plakalı tır, Belediye Kültür Merkezi mevkisinde yaya geçidinin bulunmadığı alandan karşıya geçmeye çalışan kişiye çarptı.
Üzerinden kimlik çıkmayan kişi ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza anı, çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, yaya geçidinin bulunmadığı alandan bariyerlerden atlayarak karşıya geçmek isteyen kişiye tırın çarpması yer alıyor.
Kaynak: AA
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