Sakarya'da tırın otobüs durağına çarpması

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırın otobüs durağına çarpması sonucu meydana gelen kaza hayatını kaybeden anne ile 4 yaşındaki oğlu Bursa'da toprağa verildi.

Hastanedeki işlemlerinin ardından Sakarya'dan Bursa'ya nakledilen anne Hanım Solmaz ve oğlu Tevfik Solmaz'ın naaşları, merkez Osmangazi ilçesi Tuna Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi.

Burada yapılan duanın ardından ailesi, yakınları ve komşularından helallik alındı. Cenazeler daha sonra Tuna Camisi'ne götürüldü.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Hanım ve ile 4 yaşındaki Tevfik Solmaz'ın cenazeleri, Hamitler Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, baba Faruk Solmaz ile ailesi ve yakınları katıldı.

Hanım Solmaz ve Tevfik Solmaz, Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırın otobüs durağına çarpması sonucu meydana gelen kaza hayatlarını kaybetmişti.