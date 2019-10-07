Son Dakika Haberleri: Sakarya'da tırın otobüs durağına çarptığı kaza
Son Dakika Güncel Sakarya'da tırın otobüs durağına çarptığı kaza

Sakarya'da tırın otobüs durağına çarptığı kaza

1 saat önce

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırın otobüs durağına çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.

Sakarya'da tırın otobüs durağına çarptığı kaza, System.String[]

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırın otobüs durağına çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, D-650 kara yolunda dün meydana gelen kazada yaralanarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Hanım Solmaz, yaşam mücadelesini kaybetti.

Solmaz'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Biri çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölü sayısı 3'e çıktı.

Yoğun bakımda tedavileri süren 2 yaralının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

D-650 kara yolunda seyir halindeki Erhan Dilek'in kullandığı 34 HY 2667 plakalı tır, dün yol kenarındaki otobüs durağına çarpmış, sağlık görevlileri, durakta bekleyen Teyfik Solmaz (4) ile tırda bulunan Elif Erciyes'in (44) hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Kazada yaralanan Hanım Solmaz, Miray Solmaz (14) ve şoför Erhan Dilek ise ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı.

Sakarya, Solmaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:28 Kaynak: AA
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