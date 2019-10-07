Son Dakika Haberleri: Sakarya'da tırın otobüs durağına çarptığı kaza
Son Dakika Güncel Sakarya'da tırın otobüs durağına çarptığı kaza

Sakarya'da tırın otobüs durağına çarptığı kaza

1 saat önce

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırın otobüs durağına çarpması sonucu meydana gelen kaza hayatını kaybeden anne ile 4 yaşındaki oğlu Bursa'da toprağa verildi.

Sakarya'da tırın otobüs durağına çarptığı kaza, System.String[]

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırın otobüs durağına çarpması sonucu meydana gelen kaza hayatını kaybeden anne ile 4 yaşındaki oğlu Bursa'da toprağa verildi.

Hastanedeki işlemlerinin ardından Sakarya'dan Bursa'ya nakledilen anne Hanım Solmaz ve oğlu Tevfik Solmaz'ın cenazeleri, merkez Osmangazi ilçesi Tuna Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi.

Burada yapılan duanın ardından ailesi, yakınları ve komşularından helallik alındı. Cenazeler daha sonra Tuna Camisi'ne götürüldü.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından anne ile oğlunun cenazeleri, Hamitler Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, baba Faruk Solmaz ile yakınları katıldı.

Sün, D-650 kara yolunda seyreden Erhan Dilek'in kullandığı 34 HY 2667 plakalı tırın yol kenarındaki otobüs durağına çarpması sonucu Teyfik Solmaz (4) ile tırda bulunan Elif Erciyes (44) hayatını kaybetmişti. Ağır yaralanan Hanım ve Miray Solmaz (14) ile şoför Dilek hastaneye kaldırılmış, Hanım Solmaz bugün hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Sakarya, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Su almak için markete girdi, durağa döndüğünde ailesinin cansız bedenini buldu
21 sene sonra ilk kez gördü, ortaya çıkan görüntüler duygusal anlar yaşattı Sünnet düğünündeki twerk dansıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı Ağustos ayında anne olan Bengü'nün yeni imajına beğeni yağdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 19:41:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da tırın otobüs durağına çarptığı kaza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]