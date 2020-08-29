Sakarya'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Karasu- Adapazarı kara yolunda Enes Y. idaresindeki 41 l 7172 plakalı tır, Orhan U'nun kullandığı 54 H 0791 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü yaralandı. Aracın çarpışmanın etkisiyle kopan direksiyonu ise yol kenarına fırladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Orhan U'nun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 18:41 - Kaynak: AA
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