Sakarya'da toplu balık ölümleri
1 saat önce
Sakarya'da toplu balık ölümleri Mudurnu deresinde yaşanan balık ölümlerine vatandaşlardan tepkiSAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki bir derede yaşanan toplu balık ölümlerine vatandaşlar tepki gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:59 Kaynak: İHA
Sakarya'da toplu balık ölümleri
Mudurnu deresinde yaşanan balık ölümlerine vatandaşlardan tepki
SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki bir derede yaşanan toplu balık ölümlerine vatandaşlar tepki gösterdi.
Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Mudurnu Deresinde toplu balık ölümleri yaşandı. Derenin Kazancı Köprüsü kesiminde irili ufaklı yüzlerce balık ölüsü gözlendi. Dere üzerinde ölü balıkları gören vatandaşlar tedirginlik yaşadı. Vatandaşlar balık ölümlerine yol açanların bulunup cezalandırılmasını istedi.
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