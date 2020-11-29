Sakarya'da toplu taşımada HES kodlu dönem başlıyor - Son Dakika

Sakarya'da toplu taşımada HES kodlu dönem başlıyor

29.11.2020 14:37
Sakarya'da toplu taşımada HES kodlu dönem başlıyor, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi toplu taşımada tek ödeme seçeneği olan KART54'leri HES kodu ile entegre ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi toplu taşımada tek ödeme seçeneği olan KART54'leri HES kodu ile entegre ediyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, gerekli testlerin yapıldığı ve Kart54 sistemine entegre edilecek HES kodu uygulamasının kısa süre içerisinde başlatılacağı belirtildi.

HES kodunun nasıl alınacağı ve KART54'lere nasıl tanımlanacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 'Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması' konulu genelgesinin ardından çalışmalarımıza başladık ve kısa süre içerisinde HES kodu uygulamasını toplu taşımaya entegre ediyoruz. Bulaşma riskinin azaltılması, hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı durumundaki kişilerin tespit edilmesiyle izolasyona tabi tutulmasını sağlamak için faaliyete alacağımız HES kodu uygulaması toplu taşıma araçlarımızda da olacak."

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, HES kodu, HES, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da toplu taşımada HES kodlu dönem başlıyor - Son Dakika


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