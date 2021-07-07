Sakarya'da toprağa gömülü ceset parçaları bulunması - Son Dakika

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan ceset parçalarının, biri kadın, yabancı uyruklu iki kişiye ait olduğu tespit edildi.
Kırkpınar Mahallesi'nde toprağa gömülü bulunan ceset parçaları üzerindeki incelemeler tamamlandı.
Cesetlerin yabancı uyruklu kadın A.S. ile M.Z'ye ait olduğu belirlendi.
Olaya ilişkin yakalanan yabancı uyruklu şüpheli A.M, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.
Kırkpınar Mahallesi'nde 1 Temmuz'da bir köpeğin ceset parçası taşıdığının görülmesi üzerine başlatılan araştırmada, Bağdat Caddesi Çimen Sokak'taki arazide toprağa gömülü ceset parçaları bulunmuştu.
İş makinesi yardımıyla toprak kazılarak çıkarılan ceset parçaları, polis ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırılmıştı.
Kaynak: AA
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