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Sakarya'da "Toprak Dede" anısına fidan dikildi
6 saat önce
Pamukova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, vefat eden Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkan Hayrettin Karaca anısına fidan dikti.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:30 Kaynak: AA
Pamukova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, vefat eden Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkan Hayrettin Karaca anısına fidan dikti.
Pınarlıbacı ilkokulu bahçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Demir, okul idarecileri, okul aile birliği ve öğrenciler Karaca'nın anısına okul bahçesinde 11 fidanı toprakla buluşturdu.
Öğrenciler fidan dikimi sırasında, "Hayrettin Karaca'nın anısına " ve " Rahmetle anıyoruz " pankartlarını taşıdı.
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