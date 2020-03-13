Sakarya'da torbacılara uyuşturucu madde temin eden 1 şahıs tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da torbacılara uyuşturucu madde temin eden 1 şahıs tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'da torbacılara uyuşturucu madde temin eden 1 şahıs tutuklandı

28 dakika önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde polis ekiplerince yapılan ve uyuşturucu satıcılığı yapan 2 şahsın yakalanıp tutuklanarak ceza evine gönderildiği operasyonunun devamında ise şahıslara uyuşturucu madde temin ettiği öğrenilen 1 kişi de tutuklandı.

Sakarya'da torbacılara uyuşturucu madde temin eden 1 şahıs tutuklandı, System.String[]

Sakarya'nın Hendek ilçesinde polis ekiplerince yapılan ve uyuşturucu satıcılığı yapan 2 şahsın yakalanıp tutuklanarak ceza evine gönderildiği operasyonunun devamında ise şahıslara uyuşturucu madde temin ettiği öğrenilen 1 kişi de tutuklandı.


21 Şubat tarihinde Hendek ilçesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda; uyuşturucu satıcılığı yaptığı öğrenilen S.Ş. (36) ve R.G. (23) isimli 2 şahıs yakalanmış ve 295 gram da uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve hakim karşısına çıkan 2 şahıs 22 Şubat tarihinde tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Şahısların verdikleri ifade sonrasında Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla alakalı tekrar çalışma başlatılarak, 2 şahsa uyuşturucu temin ettiği iddia edilen 30 yaşındaki M.E.A. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında M.E.A. isimli şüpheli evinde polis ekiplerince yakalandı. İkameti ve çevresinde yapılan aramalarda 52 gram bonzai, 1 buçuk gram metamfetamin, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet pompalı tüfekle çok sayıda fişek ele geçirildi. M.E.A. isimli şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - SAKARYA

Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:17 Kaynak: İHA
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