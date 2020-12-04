Trafiği tehlikeye düşüren sürücünün ehliyetine el konuldu - Son Dakika

Sakarya'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün ehliyetine el konuldu.
Pamukova Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, B.S. isimli sürücünün araç kullanırken müzik eşliğinde trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunarak sosyal medyada paylaşım yapması üzerine çalışma başlattı.
Sürücüyü yakalayan ekipler, "tam teşekküllü bir hastanenin psikiyatri bölümünde muayene edilerek araç kullanabileceğine ilişkin rapor alana kadar" ehliyetine el koydu.
B.S. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
- Kaynak: AA
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