Sakarya'da Trafik Kazaları: 2 Ölü

Sakarya'da meydana gelen iki trafik kazasında biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

Sakarya'da meydana gelen iki trafik kazasında biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Köprübaşı Mahallesi'ndeki altyapı çalışması sırasında M.C idaresindeki 54 UE 141 plakalı kamyon, geri manevra yaptığı sırada arkası dönük vaziyette oynayan Mehmet Can Mantar'a (9) çarptı.



Kamyonun altında kalan çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.



Mantar'ın cesedi, incelemelerin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.



Sürücü M.C. jandarma tarafından gözaltına alındı.



Otomobilin çarptığı yaya öldü



Kocaali ilçesinden Akçakoca istikametine seyreden M.A. (41) yönetimindeki 54 PR 157 plakalı otomobil, TOKİ konutları bölgesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Necla Aydın'a (63) çarptı.



Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Aydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Aydın'ın cesedi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.



Gözaltına alınan sürücü M.A'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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