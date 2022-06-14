Trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı - Son Dakika
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Trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

14.06.2022 13:31

Kaza görüntüleri Sakarya'da trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı SAKARYA - Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Kaza görüntüleri Sakarya'da trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

SAKARYA - Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca yurt genelindeki bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntüleri, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" notuyla paylaşıldı.

Kayıtlarda, yolun karşısına geçmeye çalışan motosikletliye aynı yönden gelen otomobilin çarptığı görülüyor.

Diğer görüntüde ise motosikletli kuryenin dört yol ağzında otomobille çarpışması yer alıyor.

Yine bir kavşakta yön tabelasına vuran otomobilin savrularak aydınlatma direğine çarpması KGYS kameralarınca kaydedildi.

Trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı
Trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı
Trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı
Trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı - Son Dakika
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