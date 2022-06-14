Diğer görüntüde ise motosikletli kuryenin dört yol ağzında otomobille çarpışması yer alıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca yurt genelindeki bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntüleri, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" notuyla paylaşıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı - Son Dakika

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