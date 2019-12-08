Son Dakika Haberleri: Sakarya'da trafik kazası: 1'i çocuk 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da trafik kazası: 1'i çocuk 3 yaralı - Son Dakika

Sakarya'da trafik kazası: 1'i çocuk 3 yaralı

6 saat önce

Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Sakarya'da trafik kazası: 1'i çocuk 3 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.


Kaza, Erenler ilçesi 1131. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan Hikmet Ö., idaresindeki 81 ES 716 plakalı hafif ticari araç ile Ahmet Ö. idaresindeki 41 UY 364 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada hafif ticari araçta bulunan 3 yaşındaki Poyraz Ö., sürücü Hikmet Ö. ile otomobil sürücüsü Ahmet Ö. yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve ToyotoSA Acil Yardım Hastanesine sevk etti.


Meydana gelen trafik kazasında her iki araçta maddi hasar oluşurken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Erenler, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 12:18 Kaynak: İHA
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