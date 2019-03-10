Sakarya'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Sakarya
'nın Adapazarı
ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, başka bir aracın üzerinden geçmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, D-650 kara yolunda Karasu
istikametine giden Murat Türk
idaresindeki 06 SBU 71 plakalı otomobil, Poyrazlar mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nurten Mutlu'ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın, arkadan gelen Abdul Muttalip
Taş yönetimindeki 54 DU 272 plakalı kamyonetin duramayarak üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetti.
Mutlu'nun cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Araç
sürücüleri gözaltına alındı.