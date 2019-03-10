Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Sakarya'da Trafik Kazası: 1 Ölü

41 dakika önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, başka bir aracın üzerinden geçmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Sakarya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, başka bir aracın üzerinden geçmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, D-650 kara yolunda Karasu istikametine giden Murat Türk idaresindeki 06 SBU 71 plakalı otomobil, Poyrazlar mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nurten Mutlu'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın, arkadan gelen Abdul Muttalip Taş yönetimindeki 54 DU 272 plakalı kamyonetin duramayarak üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetti.

Mutlu'nun cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araç sürücüleri gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:00 Kaynak: AA

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