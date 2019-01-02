Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Sakarya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sakarya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi Ada Caddesi Akyazı Belediyesi önünde meydana geldi. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil içerisinde bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı Akyazı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:05 Kaynak: İHA

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