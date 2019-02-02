Sakarya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Halis Kayan yönetimindeki 54 RD 634 plakalı otomobil, Mevlana Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçe duvarına çarparak devrildi.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Kayan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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