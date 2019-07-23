Sakarya'da trafik kazası: 1 yaralı
15 dakika önce
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sakarya Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:17 Kaynak: AA
'nın Sapanca
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi'nde Adapazarı
yönüne giden Ahmet Aytürk Ç. (49) yönetimindeki 34 GU 506 plakalı otomobil, anayola çıkmak isteyen Sıtkiye Ü'nün kullandığı 47 GM 170 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Ahmet Aytürk Ç, yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sapanca İlçe Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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