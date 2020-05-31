Sakarya'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şemsettin T. idaresindeki karpuz yüklü 01 P 4105 plakalı tır, D-650 kara yolu Bacı Mahallesi mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.
Kaza nedeniyle yan yol trafiğe kapanırken olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücüye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.
Öte yandan polis ekiplerince yapılan ölçümde sürücünün 94 promil alkollü olduğu tespit edildi.