Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırın devrilmesi sonucu şoför yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nazif ilhan yönetimindeki 81 FM 210 plakalı beton alt yapı malzemesi yüklü tır, Sakarya- İznik yolu Bilecik sapağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü yaralanırken olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolun Adapazarı istikametinde tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sakarya'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika