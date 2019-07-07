Sakarya'da trafik kazası: 2 yaralı
1 saat önce
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:45 Kaynak: AA
'nın Ferizli
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bakırlı Mahallesi mezarlık mevkisinden Ceylandere istikametine seyreden Doğukan Yağız (14) idaresindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Nazmi Y. (72) yönetimindeki 54 UC 721 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Doğukan ve Kerim Can Yağız (16) yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ferizli İlçe Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Yağız'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruğunu öğrenildi. Jandarma
ekipleri, kaza sonrası otomobil sürücüsü Nazmi Y'yi gözaltına aldı.
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