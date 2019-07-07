Sakarya'da trafik kazası: 2 yaralı
1 saat önce
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:19 Kaynak: İHA
'nın Akyazı
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Araç
içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza, gece saat 01.45 sıralarında Akyazı ilçesi Yahyalı
Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Y. yönetimindeki 34 VU 3419 plakalı otomobil, iddiaya göre tali yoldan caddeye kontrolsüz geçiş yapmak isteyen Hakan C. idaresindeki 54 H 0115 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 VU 3419 plakalı otomobilde bulunan Ayşe D. yaralandı. Araç içerisinde sıkışan Hakan C. ise olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir İtfaiye
Dairesi Başkanlığına bağlı kurtarma ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA
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