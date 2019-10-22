Sakarya'da trafik kazası: 2 yaralı
1 saat önce
Sakarya'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:48 Kaynak: AA
Sakarya'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hendek istikametinden Kocaali istikametine seyreden M.A. yönetimindeki 54 DK 426 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Gökdağ mevkisine virajı alamayarak kontrolden çıktı.
Otomobilin yol kenarında bulunan ağaca çarpması sonucu sürücü ile araçtaki E.Y. yaralandı.
Ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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