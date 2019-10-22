Son Dakika Haberleri: Sakarya'da trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Sakarya'da trafik kazası: 2 yaralı

Sakarya'da trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Sakarya'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Sakarya'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Sakarya'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hendek istikametinden Kocaali istikametine seyreden M.A. yönetimindeki 54 DK 426 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Gökdağ mevkisine virajı alamayarak kontrolden çıktı.

Otomobilin yol kenarında bulunan ağaca çarpması sonucu sürücü ile araçtaki E.Y. yaralandı.

Ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yeni Mahalle, Kocaali, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:48 Kaynak: AA
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