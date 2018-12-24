Sakarya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
1 saat önce
Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde otomobilin talka atarak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sakarya
'nın Söğütlü
ilçesinde otomobilin talka atarak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karasu
ilçesi Yalı Mahallesi Muhtarı Ali Akbaş
idaresindeki 34 ZY 676 plakalı otomobil, Adapazarı
Karasu yolu Sakarya 3. Organize Sanayi Bölgesi
mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Muhtar Ali Akbaş ile 2 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:09 Kaynak: AA
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