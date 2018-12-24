Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Sakarya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

1 saat önce

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde otomobilin talka atarak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sakarya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde otomobilin talka atarak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Muhtarı Ali Akbaş idaresindeki 34 ZY 676 plakalı otomobil, Adapazarı Karasu yolu Sakarya 3. Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Muhtar Ali Akbaş ile 2 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:09 Kaynak: AA

Ali Akbaş, Söğütlü, Sakarya, Güncel
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