Sakarya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
1 saat önce
Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Sakarya
'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adapazarı
ilçesinden Kaynarca
yönüne giden Eray Demirkol
yönetimindeki 54 VD 940 plakalı kamyonet, Kışla Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Kazada, sürücü Demirkol ile araçta bulunan Aliye ve Talha (7) Demirkol yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yenikent
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:38 Kaynak: AA
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