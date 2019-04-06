Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Sakarya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

1 saat önce

Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sakarya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesinden Kaynarca yönüne giden Eray Demirkol yönetimindeki 54 VD 940 plakalı kamyonet, Kışla Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Kazada, sürücü Demirkol ile araçta bulunan Aliye ve Talha (7) Demirkol yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:38 Kaynak: AA

Kaynarca, Adapazarı, Sakarya, Güncel
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