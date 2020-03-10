Sakarya'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Sakarya'da trafik kazası: 3 yaralı

32 dakika önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Semerciler Mahallesi Ofis Sanat Merkezi mevkisinde F.H. idaresindeki 34 VP 8314 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenikent Devlet Hastanesi ve Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilin çarpması sonucu karşı şeride devrilen ağaç, itfaiye ekiplerince kontrollü şekilde yoldan kaldırıldı.

Sakarya'da trafik kazası: 3 yaralı

Adapazarı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:42 Kaynak: AA
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