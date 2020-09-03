Sakarya'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sinan Bicat yönetimindeki tır, D-140 kara yolu Kuzuluk istikametinde mısır yüklü "patpat" diye tabir edilen tarım aracıyla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen tarım aracındaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar Mehmet Can, Tufan ve Tuncay K, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Mehmet Can K, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 08:45 - Kaynak: AA
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