Sakarya'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Yaralılar Mehmet Can , Tufan ve Tuncay K, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Sinan Bicat yönetimindeki tır, D-140 kara yolu Kuzuluk istikametinde mısır yüklü "patpat" diye tabir edilen tarım aracıyla çarpıştı.

Yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu