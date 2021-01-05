Sakarya'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Furkan Tarancı (37) idaresindeki 34 BNE 160 plakalı otomobil, Geyve- Taraklı karayolu Akseki mevkisinde Rahmi Çetin (65) yönetimindeki 14 BL 776 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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