Sakarya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Sakarya
'nın Akyazı
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şehit Furkan Çelik Caddesi'nde sürücüleri öğrenilemeyen 54 H 0527 plakalı hafif ticari araç ile tali yoldan çıkan 54 HU 883 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, araç içerisinde sıkışan ve itfaiye ekibince kurtarılan İlker Dönmez ile araçlarda bulunan Doğan Yılmaz, Sefa Burak ve Talha Emir Kaya, yaralandı.
Ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İlker Dönmez, burada yapılan müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.