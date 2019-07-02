Son Dakika Haberleri: Sakarya'da trafik kazası: 4 yaralı
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Sakarya'da trafik kazası: 4 yaralı

1 saat önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sakarya'da trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]
Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Hendek kesimi 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ışıklı kavşağında Kadriye G. idaresindeki 34 LP 7077 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Melih Ö. idaresindeki 54 EB 828 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan Melih Ö. idaresindeki otomobil, yol kenarındaki levhaya çarparak durabildi.
Kazada, sürücü Kadriye G. ile araçtaki Seher, Dilara Ayşe ve İsmet Efe G. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:59 Kaynak: AA
Sakarya, OSB, Güncel
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