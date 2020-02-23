Sakarya'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Sakarya'da trafik kazası: 4 yaralı

6 saat önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sakarya'da trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gürsel Piriçci yönetimindeki 19 ABC 232 plakalı otomobil, Hendek Küçük Oto Sanayi Sitesi ışıklı kavşağında Şükrü Birinci idaresindeki 54 KC 182 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobillerde bulunan Seyran Birinci ile Havva, İsmet ve Melek Piriçci yaralandı, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:54 Kaynak: AA
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