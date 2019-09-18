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Sakarya'da trafik kazası: 6 yaralı

24 dakika önce

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Sakarya'da trafik kazası: 6 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hafif şekilde yaralandı.


Kaza, Karasu - Adapazarı yolu Ferizli ilçesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolcu otobüsü önünde seyir halinde olan işçi servisinin ani fren yapması üzerine işçi servisine arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle servisin içinde bulunan 6 fabrika işçisi hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Ferizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 4'ü ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edilirken, 2 yaralının durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı. - SAKARYA

Ferizli, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:28 Kaynak: İHA
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