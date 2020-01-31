Sakarya'da trafik kazası : 6 yaralı - Son Dakika
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Sakarya'da trafik kazası : 6 yaralı

7 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Sakarya'da trafik kazası : 6 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-650 karayolu Adapazarı istikametinde Irak uyruklu yolcuları taşıyan Lokman Abdi idaresindeki yabancı plakalı otobüs, terminal kavşağı yakınlarında aynı yönde seyreden 81 DV 972 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle Abdi'nin yanı sıra otobüste bulunan Irak uyruklu yolculardan Necim Abdi, Nasir Alani, Sidriye Abbas, Hasan Haydar ve Majde Abdurrezzak yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerince otobüsten çıkarılarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Adapazarı, Sakarya, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:00 Kaynak: AA
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