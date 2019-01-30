Sakarya'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Sakarya
'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 54 E 5246 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, Küçücek Caddesi'nde tali yoldan çıkan araca çarpmamak için manevra yapınca araç inşaat halindeki binanın bahçesine devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışanlar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, Akyazı
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan ikisi Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, araçtakilerin halı saha maçından döndüğü öğrenildi.