Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Sakarya'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

32 dakika önce

Sakarya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Sakarya'da Trafik Kazası: 7 Yaralı, System.String[]
Sakarya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 54 E 5246 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, Küçücek Caddesi'nde tali yoldan çıkan araca çarpmamak için manevra yapınca araç inşaat halindeki binanın bahçesine devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışanlar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan ikisi Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, araçtakilerin halı saha maçından döndüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:50 Kaynak: AA

Polis, Araç, Sakarya, Güncel
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