Sakarya'da trafik kazasında hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sakarya'da trafik kazasında hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti

01.11.2020 19:39
Sakarya'da trafik kazasında hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişinin yaralandığı trafik kazasında hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti.

Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişinin yaralandığı trafik kazasında hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Adapazarı- Karasu D650 karayolu Söğütlü ilçesi Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinde seyir halinde olan ve sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 54 PM 122 plakalı Toyota marka araç ile kavşaktan yola çıkmak isteyen 34 JR 0433 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Savrulan araçlar aydınlatma direklerine çarparak durabildi. Yaralıların imdadına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce kazada yaralanan Ahmet Y., Meryem Y., Mustafa Y., Sebahat Y., Abdurrahman Y., Elmas G., Hakan Günçaldı ve Emine Bayram olmak üzere toplam 8 kişi çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına aldı. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Hakan Günçaldı ve Emine Bayram yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Günçaldı ve Bayram'ın cenazeleri, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Adli Tıp Merkezine kaldırıldı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerinin Giresun'a gönderileceği öğrenildi. - SAKARYA

Sakarya'da trafik kazasında hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti
Sakarya'da trafik kazasında hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti
Sakarya'da trafik kazasında hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti
Sakarya'da trafik kazasında hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti
Sakarya'da trafik kazasında hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti
Sakarya'da trafik kazasında hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti
Sakarya'da trafik kazasında hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti
Sakarya'da trafik kazasında hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti
Sakarya'da trafik kazasında hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti
Sakarya'da trafik kazasında hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti

Sakarya, Karasu, Bayram, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da trafik kazasında hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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