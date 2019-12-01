Son Dakika Haberleri: Sakarya'da trafik kazasında iki kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Sakarya'da trafik kazasında iki kişi yaralandı - Son Dakika

Sakarya'da trafik kazasında iki kişi yaralandı

6 saat önce

Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Sakarya'da trafik kazasında iki kişi yaralandı, System.String[]

Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Karaman yolu Sabahattin Zaim Bulvarında, Aquapark mevkisi ışıklarında sürücüleri henüz öğrenilemeyen 54 HH 556 plakalı otomobil ile 34 AOA 074 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan iki kişi, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polisin incelemesi sonrası araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Adapazarı, Karaman, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 06:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hurdaya dönen otomobilden hafif sıyrıklarla kurtuldular
Beyoğlu'nda takla atan otomobilin kaza anı güvenlik kamerasında Zonguldak'ta trafik kazası: Evli çift hayatını kaybetti Bolu ve Sakarya'dan destek geldi! Düzce'de otomotiv ürünleri fabrikasında yangın çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 00:53:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da trafik kazasında iki kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]