Sakarya'da trafik kazasında ölen Hendek Spor Kulübünün yöneticisi defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da trafik kazasında ölen Hendek Spor Kulübünün yöneticisi defnedildi

24.03.2022 18:10
Sakarya'da trafik kazasında ölen Hendek Spor Kulübünün yöneticisi defnedildi

Sakarya'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Hendek Spor Kulübünün yöneticisi Numan Cengiz toprağa verildi.

Sakarya'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Hendek Spor Kulübünün yöneticisi Numan Cengiz toprağa verildi.

Anadolu Otoyolu'nun Hendek kesimi bağlantı yolunda N.K'nin kullandığı 42 DF 823 plakalı tır ile Numan Cengiz idaresindeki 54 ABT 440 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Numan Cengiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobil sürücüsünün yaralanan eşi Hülya Cengiz ise sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu belirtilen Cengiz'in sevk edildiği Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Hendek Spor'da sportif direktör olduğu öğrenilen Cengiz için Hendek Atatürk Stadı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene, aile yakınlarının yanı sıra Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek Spor yöneticileri, teknik heyet, futbolcular ve vatandaşlar katıldı.

Cengiz'in cenazesi, Hendek Büyük Camisi'nde kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Öte yandan, kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Sakarya'da trafik kazasında ölen Hendek Spor Kulübünün yöneticisi defnedildi
Sakarya'da trafik kazasında ölen Hendek Spor Kulübünün yöneticisi defnedildi
Sakarya'da trafik kazasında ölen Hendek Spor Kulübünün yöneticisi defnedildi
Sakarya'da trafik kazasında ölen Hendek Spor Kulübünün yöneticisi defnedildi

YORUMLAR
500
KARTAL'DA YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI; 1 YARALI KARTAL'DA YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI; 1 YARALI Kartal'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı Kartal'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu, Otomobil, İtfaiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da trafik kazasında ölen Hendek Spor Kulübünün yöneticisi defnedildi - Son Dakika


Son Dakika
18:01 Rusya, dost ülkelere enerji ticaretini Bitcoin'le yapabileceğini duyurdu
17:55 Ozan Tufan ve Mesut Özil'in kadro dışı kalmasının sebebi anlaşıldı! İdmanda yaşanan kavga her şeyi değiştirdi
17:45 NATO liderlerinden ortak açıklama: Rusya küresel güvenliği tehdit ediyor
17:34 ABD'den Rusya yönelik yeni yaptırımlar geldi! 400'den fazla Rus elit listede yer aldı
17:24 Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması deprem etkisi yarattı! Eşi hadis-i şerif paylaştı
17:23 15 yaşındaki kızı silahla kaçırmaya çalıştılar! Serbest kalan 2 kişi itiraz sonrası tutuklandı
17:15 İstanbul'da adliye önünde kavga çıktı: 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
17:05 Erkek hemşire, hastanede tedavi gören 2 genç kıza odalarında tecavüz etti
16:54 Gülşen, 3 isim hakkında hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı
16:54 Fenerbahçe'de ortalık birbirine girdi! Adaylığını duyuran Uğur Dündar'a sert suçlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 18:18:33. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da trafik kazasında ölen Hendek Spor Kulübünün yöneticisi defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement