Sakarya'da trafik kazasında yaralanan tır şoförü hayatını kaybetti - Son Dakika

Sakarya'nın Geyve ilçesinde pikap ile tırın çarpışması sonucu yaralanan tır şoförü, hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün D-650 kara yolunda tır ile pikapın Karaçam mevkisinde çarpışması sonucu ağır yaralanan tır şoförü Cafer Küçükdemirci, kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nevzat C. idaresindeki 34 VDM 91 plakalı pikap ile aynı yönde seyreden Cafer Küçükdemirce yönetimindeki 42 CPU 54 plakalı tır, dün Sakarya- Bilecik D-650 kara yolu Adapazarı istikameti Karaçam mevkisinde çarpışmış, kazada yaralanan sürücüler ile Reşat Gökdeniz ambulanslarla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.