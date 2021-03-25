Sakarya'da trafikte tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 22 Mart'ta yol vermeme nedeniyle çıkan kavgada 2 kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla aranan şüpheli E.K, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi'nde iki aracın sürücüleri arasında yol vermeme nedeniyle tartışma başlamış, araçlardan inen kişiler arasında çıkan kavgada F.E. ile S.Ö. bıçakla yaralanmıştı.
Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralılar yardım istemek için otomobilleriyle yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan çalıştıkları kebapçı dükkanına gitmişti.
Kaynak: AA
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