Son Dakika Haberleri: Sakarya'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Sakarya'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

39 dakika önce

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sakarya'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmediye Mahallesi'nde İhsan Biçer idaresindeki 54 DY 863 plakalı traktör, Çamaltı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü Biçer, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sırasında kendisini traktörden yola atan Kadire Biçer ise yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan Kadire Biçer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Biçer'in cenazesi Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karapürçek, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:18 Kaynak: AA
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